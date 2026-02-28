Bakanlar Kurulu, İran savaşı nedeniyle bugün saat 19.30’da olağanüstü gündemle toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Ünal Üstel, bölgedeki çatışmaların yalnızca iki ülkeyi ilgilendiren sınırlı bir askeri süreç olmaktan çıktığını vurguladı.

Üstel, İran’a yönelik başlatılan savaşın Ortadoğu’daki güvenlik dengelerini ciddi biçimde sarstığını belirterek, çatışmaya doğrudan veya dolaylı şekilde dahil olan altı ülkedeki milyonlarca insanın süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi. “Savaşların en ağır bedelini her zaman masum siviller öder” diyen Üstel, gerilimin daha fazla tırmanmasının insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü diplomatik girişimlerin kritik önem taşıdığını ifade ederek, diplomasi kanallarının yeniden devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs adasının jeopolitik hesaplaşmaların sahası olmaması gerektiğini belirten Üstel, Güney Kıbrıs’ın liman, havaalanı veya askeri altyapılarını savaşın bir parçası haline getirecek adımlar atmasının Kuzey Kıbrıs’ı da risk alanına sokabileceğini söyledi.

Toplantıda savaşın dijital boyutunun da ele alındığını açıklayan Üstel, modern çatışmalarda internet altyapıları ve dijital sistemlerin hedef alındığını, dijital egemenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Ayrıca, savaşın doğurabileceği insani krizler, olası göç hareketleri, enerji arz güvenliği ve ekonomik dalgalanmaların da kapsamlı biçimde değerlendirildiği bildirildi. İlgili bakanlıkların gerekli hazırlıkları başlattığı, güvenlik birimlerinin risk analizlerini sürdürdüğü ve her türlü olasılığa karşı tedbirlerin alındığı açıklandı.

Üstel açıklamasını, “Biz barıştan, istikrardan ve uluslararası hukuktan yanayız. Silahlar susmalı, diplomasi konuşmalıdır.” sözleriyle tamamladı.