İsias Davası için Adıyaman’da bulunan Cumhuriyet Meclisi milletvekilleri, yargılanan kamu görevlilerinin de en az otel sahipleri kadar sorumlu olduğunu vurgulayarak, doğru cezayı almaları çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, kamu görevlilerine yönelik bugün yapılacak ikinci duruşma öncesi Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi önünde açıklamalarda bulundu.

- Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, verilen mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olacağının bilindiğini kaydederek, bu mücadelenin Türkiye’de ve ülkede adaletin tecelli etmesi, emsal kararlar çıkması ve bundan sonra yapı ruhsatıyla, imar planlarıyla ilgili insan eliyle yapılan hataların cezalandırılması ve aynı acıların bir kere daha yaşanmaması için verilen bir mücadele olduğunu vurguladı.

Baybars, depremin üzerinden iki buçuk yıl geçtiğini, Adıyaman’ın halen yaralarını sarmaya çalıştığını belirterek, “Bizim sorumluluğumuz, aynı acıları tekrar yaşatmayacak bir düzenin, bir denetleme sisteminin oluşabilmesi için bu davaları takip etmek ve emsal yaratmak.” dedi.

Kamu görevlilerine ilişkin duruşmanın en az otel sahiplerininki kadar önemli olduğunu ifade eden Baybars, otel sahipleri her ne kadar suç işleme eğiliminde olsa da kamu görevlilerinin iştiraki olmasa bu suçların işlenemeyeceğini vurguladı. Baybars, kamu görevinde liyakat vurgusu yaptı.

Bilirkişi raporunun gelmemesinden dolayı bugün bir karar beklenmediğini söyleyen Baybars, mahkeme heyetinde yapılan değişikliklere dikkat çekti; tutukluluk talebinin yineleneceğini kaydetti.

- Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise, ilk günden itibaren Cumhuriyet Meclisi komitesi olarak davayı takip ettiklerini belirterek, sonuna kadar takibe devam edeceklerini vurguladı.

Hasipoğlu, çöken binaya ruhsat veren, izinleri onaylayan tüm kamu görevlilerinin en üst cezayı almalarını istediklerini kaydetti, bu kişilerin otel sahibi kadar sorumlu olduklarına inandıklarını belirtti.

- Solyalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, verilen mücadelenin toplumsal bir mücadele olduğuna dikkat çekti.

Solyalı, bu safhada kamu görevlilerinin yargılanmasının, denetimin doğru zeminde yapılması gerekliliği konusunda büyük önem arz ettiğini kaydetti, sorumlu olan kamu görevlilerinin doğru yargılanmasını ve doğru cezayı almalarını talep ettiklerini belirtti.

Türkiye’de son zamanlarda otel yangını gibi benzer özellikler içeren davalara işaret eden Solyalı, doğru imarın güvenli bir yaşam için gerekliliğine vurgu yaptı. Bugün yargılanma sonucu beklenmediğini kaydeden Solyalı, daha önce talep ettikleri üzere ilgili dosyaların birleştirilmesi ve doğru yargılamanın yapılması temennisinde bulundu.

- Atalay

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay ise, Kıbrıs’ın Şampiyon Melekleri’ni kaybettiğini hatırlatarak, başka canların da benzer olaylarda kaybedilmemesi için yargılamanın sağlam olması gerektiğini kaydetti.

- Öztürk

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk ise, davayı ilk günden beri takip ettiklerini belirterek, verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.