Spor yazarı Ahmet Özyaşar yeni kitabı “Zoraki Evlilik”i Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski Başkanı, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye takdim etti.

Kıbrıs Genç Tv’de Birinci’yi ziyaret eden Ahmet Özyaşar kitabın içeriği ile ilgili bir süre Birinci ile sohbet ederek kitap hakkında bilgi verdi.

Spor yazarı Ahmet Özyaşar Osmanlı’dan günümüze Kıbrıs’ta spor konusunu ele alan ‘Zoraki Evlilik’ isimli bir kitap kaleme aldı.

Ziyarette konuşma yapan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Özyaşar’a kitabı takdim ettiği içi teşekkürlerini sundu. Birinci konuşmasının devamında üretmek ve kitap yazmak çok değerlidir diyerek Özyaşar’ı tebrik etti.