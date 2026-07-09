Gazimağusa’da, alkollü araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada başka bir şahsın kimlik bilgilerini görevli polislere veren şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2 Temmuz’da trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan sürücü M.K (E-30), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, kendi kimlik bilgileri yerine başka bir şahsın kimlik bilgilerini polise vererek başkasının kimliğine büründü. Sürücü, başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayıp sahtekarlıkla kayıt temin etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Lefkoşa’da bir restoranda hırsızlık

Lefkoşa’da, 6 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında, bir restoranda çalışan E.G.(K-23), yemek sepeti uygulaması üzerinden satın alınan yemek siparişindeki fiyatları değiştirerek toplam 3 bin 704 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek çaldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs, dün tespit edilerek tutuklandı.

- Lefkoşa’da derbeder şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da dün, polis tarafından devriye yapıldığı sırada, fuar alanının giriş kısmında şüpheli olarak görülen M.O.G’nin (E-40), ülkede kalacak yeri ve geçim kaynağı olmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.