Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı (KTMMOB) Mimarlar Odası yönetimi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı makamında ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ile Yönetim Kurulu üyeleri Cemal Aktunç, Ahmet Özenç, İpek Yaralıoğlu, Doğa Üzümcüoğlu ve Öznem Şahali yer aldı.

Odanın çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman'a bilgi verilen görüşmede, Europa Nostra ve Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) bünyesinde gerçekleştirilen toplantılar, kongreler ve uluslararası organizasyonlarda yürütülen temaslara değinildi.

KTMMOB Mimarlar Odası’nın uluslararasılaşma vizyonunun güçlendirilmesi sürecinde Cumhurbaşkanlığı ile iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılan görüşmede mimarlık mesleğinin gelişimine, kültürel mirasın korunmasına, uluslararası iş birliklerinin artırılmasına ve ülke mimarlığına değer katacak ortak projelerle çalışmaların hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi.