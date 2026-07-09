İki Alman milletvekilinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı çalışma ziyaretinin Alman Federal Meclisinin İnsan Hakları Komisyonu tarafından iki kere reddedildiği ve engellendiği bildirildi.

Söz konusu çalışma ziyaretinin KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden gelen davete rağmen reddedildiği ve böylelikle Alman milletvekilleri Achim Köhler ve Maximilian Krah’ın insan hakları ve parlamentolar arası diyaloğu artırmayı hedefleyen ziyaretinin gerçekleşmediği ifade edildi.

Alman Federal Meclisi Üyesi Milletvekili Achim Köhler ve Maximilian Krah yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ilk ziyaret talebinin, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) gelmesi üzerine partinin siyasi görüşleri gerekçe gösterilerek reddedildiğini belirttiler.

Daha sonra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler imzasıyla yapılan ve KKTC Hükümeti tarafından da desteklenen ikinci bir davetin daha yapıldığını kaydeden milletvekilleri, buna rağmen komitenin parlamento koordinatörlerinin bu başvuruyu da reddettiğini açıkladı.

Köhler ve Krah, “Alman milletvekillerinin Kıbrıs Türk halkının durumuna ilişkin yerinde değerlendirme yapmalarının engellenmesi anlaşılır değildir, bir insan hakları komitesinin amacı, yalnızca üçüncü taraf raporlarına bağlı kalmak yerine bilgiyi doğrudan sahada toplamaktır.” ifadelerine yer verdi.

Milletvekilleri misyonun, sadece insan hakları ve insani konularda parlamentolar arası diyaloğu kolaylaştırmayı amaçladığını, ayrıca böyle bir çalışma ziyaretinin, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından “KKTC’nin tanınması” anlamını taşımayacağını da belirtti.

Köhler ve Krah, ziyaretin iki kez reddedilmesinin, Alman milletvekillerinin Kuzey Kıbrıs’taki duruma ilişkin bağımsız ve birinci elden bilgi edinme fırsatını elinden aldığını, insan hakları konularında sağlıklı bir değerlendirmenin, sahadaki gerçeklere doğrudan hâkim olmayı gerektirdiğini bildirdi.

24–29 Ağustos arası için planlanan ziyaretin, milletvekillerinin Kıbrıs Türk halkının insan hakları ve insani durumunu yerinde değerlendirme ve Meclis, Hükümet ve STÖ temsilcileriyle görüşmeler yapılmasını amaçladığı kaydedildi.