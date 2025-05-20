Yer: GİRNE Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Şerife Tıbık, Ahmet Enes Güngördü

ASB: Dadi (2), Cenker (16), Moore (9), Hamit (4), Fuat, Abdul Ghafar (19), Mustafa (2), Halit (1), Kağan (6), Emir Can (2)

Gönyeli KoopBank: KERCEM (7), Fuat (9), Halil (6), Aykut (21), Refet, Doruk (7), Hasan (4), Atilla, Hakan

İlk periyot: 26-16

İlk yarı: 42-31

Üçüncü periyot: 50-44

Kılıf & Kılıf Erkekler Liginin yenilgisiz lideri Akdeniz Spor Birliği güçlü rakibi Gönyeli KıopBank’ı 63-56 yenerek 10. maçını da kazandı.

Maça iyi başlayan GİRNE ekibi üstün oyununu devreye kadar sürdürerek soyunma odasına 42-31 önde gitti.

İkinci yarıya etkili giren Gönyeli üçüncü periyotta farkı kapattı ancak Akdeniz bu bölümü 50-44 önde geçti.

Maçın son bölümü de çekişmeli geçse de Akdeniz maçtan 63-56 galip ayrılarak 10’da 10 yaptı. Gönyeli KoopBank ise üçüncü yenilgisini aldı.

Akdeniz’de Abdul Ghafar 19 sayı 17 ribauntka double double yaparken 33 verimlilikle maçın adanı oldu.