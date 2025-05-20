Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şampiyonası dün (Pazartesi) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Zeynep Kürekçi

2. Katagori : 1. Melek Ünver 2. Rabia Tarım

3. Katagori : 1. Arosha Anari 2. Melis Mina Kızıltaş 3. Gülenay Çağlar

4. Katagori : 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen

5. Katagori : 1. Ela Yağızsoy 2. Azra Güler Karataş

ERKEKLER SONUÇLARI

1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yaman Doruk Durmaz

2. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Arda Yavuzeş 3. Haydar Görgülü

3. Katagori : 1. Ali Kencebay 2. Ali Arpacıoğlu 3. Emir Talha Keklik

4. Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Nesim Can Tosun 3. Alp Şengil