Cumhuriyet Meclisi AKPA Heyet Başkanı Hasan Taçoy, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’a, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin bir soru yöneltti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Taçoy, konuşmasında Ermenistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşma sürecinin yakından takip edildiğini belirterek, iki komşu ülke arasındaki sınırların açılmasına yönelik somut bir takvimin bulunup bulunmadığını sordu.

- Mirzoyan

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise yanıtında, Türk tarafıyla yoğun ve verimli bir diyalog yürütüldüğünü ifade etti.

Diyaloğun nihai hedefinin iki ülke arasında resmî diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların tamamen açılması olduğunu vurgulayan Mirzoyan, bu süreçte çeşitli güven artırıcı önlemlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Mirzoyan, Gümrü-Kars demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve bu hat üzerinden ticaretin yakın gelecekte başlamasının planlandığını da açıkladı.

Asıl meselenin “ne yapılacağı” değil, “ne zaman yapılacağı” olduğunu dile getiren Mirzoyan, önümüzdeki günler ve haftalar içerisinde sınırın en azından kısmen açılmasını umut ettiklerini, ilerleyen süreçte ise tam açılışın gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Mirzoyan, bu gelişmenin hem Ermenistan hem de Türkiye halkları açısından faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.