Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Akpınar, hükümeti, ilgili bakanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nı, belediyeleri, sağlık kurumlarını, üniversiteleri ve denizcilik sektörünü ortak bir çalışma masasında buluşmaya çağırdı.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi'nde bu yapının hukuki, idari ve mali altyapısının oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi için gerekli girişimleri başlatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Denizde yaşanabilecek her türlü olaya karşı hazırlıklı, hızlı, koordineli ve insan hayatını merkeze alan bir sistem kurmanın mümkün olduğunu belirten Akpınar, deniz güvenliği ve acil müdahale ağı kurulması gerektiğini kaydetti.

Akpınar, denizlerde yaşanabilecek kazalar, yangınlar, sağlık acilleri, kaybolma vakaları, düzensiz göç olayları, çevre felaketleri ve doğal afetlere yönelik önceden hazırlanmış, sürekli görev başında bulunan ve dakikalar içerisinde müdahale edebilen bütünlüklü bir yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yaşanan deniz kazasının kıyılardaki ilk müdahale kapasitesinin, kurumlar arası koordinasyonun ve teknolojik imkanların da hayati önem taşıdığını ortaya koyduğunu anlatan Akpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her bölgesel merkezde günün 24 saati göreve hazır olacak şekilde hızlı ve kendini doğrultabilen kurtarma botları; sedye taşıma kapasiteli kurtarma jet-skileri; tam donanımlı bir deniz ambulansı; acil tıp teknisyeni, paramedik ve gerektiğinde hekim desteği; eğitimli kaptanlar, dalgıçlar ve su altı–su üstü arama-kurtarma personeli; otomatik şok cihazı, oksijen, travma ve hipotermi müdahale donanımı; termal kamera ve gece görüş sistemleri; kesintisiz deniz telsizi, uydu haberleşmesi ve ortak acil durum frekansı; portatif yangın söndürme, su tahliye ve çevre kirliliğine müdahale ekipmanları bulundurulmalıdır. Bu sistem mutlaka yeni teknolojilerle desteklenmelidir.” ifadelerini kullandı.

-“Gönüllü deniz destek filosu oluşturulmalıdır”

Ayrıca balıkçı tekneleri, tur tekneleri, özel yatlar, marina işletmeleri, su sporları merkezleri ve gönüllü denizcilerden de önceden kayıt altına alınarak sertifikalı bir gönüllü deniz destek filosu oluşturulması gerektiğini kaydeden Akpınar, deniz kazalarında ilk dakikaların önemine vurgu yaptı.