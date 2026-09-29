Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, seçimler sonrası oluşacak yeni hükümet ve sektör temsilcileriyle ortak bir yükseköğretim vizyonu oluşturulması, öğrenci yaşam maliyetlerini azaltacak adımlar atılması, vize ve giriş süreçlerinin öngörülebilir hale getirilmesi, uluslararası tanıtım ve iş birliklerini güçlendirilmesi ve üniversitelerin küresel ölçekte önünü açacak çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, 2026-2027 eğitim yılında ek yerleştirme sonuçlarıyla üniversitelere yerleşen, eğitim hayatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sürdürecek tüm öğrencileri kutladı, ailelerini de tebrik etti.

Öğrencilere seslenen Akpınar, “Sevgili öğrencilerimiz, belki ailenizden ve alıştığınız çevreden uzakta yeni bir başlangıç yapıyor olacaksınız ancak Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi yanında, yeni bir yaşama ve yeni bir aileye de adım atıyorsunuz. Sizleri güvenli adamıza, üniversitelerimize ve kendi evinize ‘hoş geldiniz’ diyerek karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere eğitim yolculuğunda başarılar dileyen Akpınar, Kuzey Kıbrıs’ta geçirecekleri yılların öğrenciler için güzel anılar ve güçlü bir gelecek hazırlamasını temenni etti.

-Ek yerleştirme sonuçları… “Genel yerleşme oranı yüzde 20’de kaldı”

Ek yerleştirme tablosuna göre, toplam 8 bin 645 kontenjanın 1756’sına yerleşme gerçekleştiğine işaret eden Akpınar, genel yerleşme oranının yüzde 20’de kaldığını belirtti.

Ön lisans programlarında 2 bin 311 kontenjanın 825’i, yani yüzde 36’sı, lisans programlarında ise 6 bin 334 kontenjanın 931’i, yani yüzde 15’inin dolduğunu ifade eden Akpınar, “Devlet üniversitemiz DAÜ’de 1745 kontenjanın 165’inin dolması ve toplam oranın yüzde 9’da kalması da ayrıca dikkatle değerlendirilmelidir.” dedi.

Bu tablonun, KKTC yükseköğretiminin geleceği için güçlü bir uyarı olduğunu kaydeden Akpınar, ada güvenliği ve üniversitelerin yıllar içinde oluşturduğu akademik birikimin önemli olduğunu ancak bunların tek başına yeterli olmadığını belirtti.

“Öğrencilerin tercihlerini etkileyen yaşam maliyetleri yükselirken, yükseköğretimi destekleyecek bütünlüklü bir devlet politikası ve ortak bir gelecek vizyonu ortaya konulamamıştır.” diyen Akpınar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK), üniversitelerin gelişimine katkı sağlayacak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve sektörün önünü açacak çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde yaşanan gerilemenin de bu kaygıyı büyüttüğünü ifade eden Akpınar, Güney Kıbrıs’ın yıllardır sürdürdüğü küresel izolasyon ve tanınma engellerinin yanı sıra, hükümetin yarattığı e-vize süreçlerindeki güçlükler ve öğrencilerin ülkeye gelişini zorlaştıran uygulamaların tercihleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Akpınar, “57 ülkeye yönelik çift vize uygulaması, vizeyle ülkemize gelen öğrencilerin geri çevrilmesi ve sınır dışı edilmesi yönündeki bildirimler, uluslararası kamuoyunda oluşan negatif algı yönetimleri ilgili bakanlıkların acilen ele alması gereken ciddi sorunlardır.” dedi.

-“Süreci kaygıyla izliyoruz”

Demokrat Parti’nin destek verdiği koalisyon hükümetinin ilgili bakanlıklarının, yükseköğretim alanındaki bu gerilemenin nedenlerini ortadan kaldıracak etkili ve ortak bir politika geliştiremediğini savunan Akpınar, bu süreci kaygıyla izlediklerini, üniversitelerin öğrenci kayıpları nedeniyle sürdürülebilirlik bakımından zorlandığını kaydetti.

YÖDAK’ın yetki ve sorumluluklarının da, yükseköğretimin niteliğini ve gelişimini destekleyecek biçimde, açık ve etkili bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini belirten Akpınar, “İstenildiğinde yetkisiz olduğu alanlarda kararlılık ortaya koyarken asaleten yetkili olduğu alanlarda hiçbir şey yapılmaması kabul edilemez.” dedi.

KKTC yükseköğretiminin bugüne kadarki başarısının, büyük ölçüde üniversitelerin kendi çabalarıyla elde edildiğini savunan Akpınar, “Dünya yükseköğretim kurumları arasında saygın yerini koruyan ve ülkemiz için önemli bir nefes olan üniversitelerimizi, tüm akademik ve idari kadrolarını içtenlikle kutluyorum. Bu birikimi korumak ve daha ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Yeni öğretim yılında tüm üniversitelere başarılar dileyen Akpınar, KKTC’yi bilim üreten, araştırma adasına dönüştürmenin birinci öncelikleri olacağını belirtti.