Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Kanal T’de katıldığı bir programda, mevcut anlayışla hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurgulayarak yeniden milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

Hükümet içerisinde Demokrat Parti olarak birçok karardan haberleri olmadığını belirten Akpınar, DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

AKPINAR: ÜSTEL BİZİ TÜRKİYE’YE ŞİKAYET EDİYOR

Hükümette yaşanan olumsuzluklara karşı çıktıkları için “uyumsuz” olarak nitelendirildiklerini ifade eden Akpınar, “Başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere, bazı otoriteler bizi Türkiye’ye şikâyet ediyor” dedi.

Akpınar, daha önce yaptığı açıklamalarda da koalisyon ortakları arasında yeterli istişarenin sağlanmadığını dile getirmiş, bazı önemli düzenlemelerin Demokrat Parti’ye danışılmadan gündeme getirildiğini belirtmişti. Ayrıca, partilerinin süreçlerin dışında bırakılmasına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.