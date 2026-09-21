Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, sırasıyla Kıbrıs Türk Mimarlar Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası’nı ziyaret ederek meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Kendisi de mimar olan Aktunç, ziyarette Lefkoşa’nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri meslektaşlarına anlattı.

Buluşmada mimar ve mühendislerin Lefkoşa’nın mevcut durumu, ihtiyaçları ve yeni döneme ilişkin düşüncelerini de dinleyen Aktunç, kentin geleceğinin ortak akıl ve doğru planlama anlayışıyla şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İyi planlanmış bir şehrin insanlara nefes aldırdığına dikkat çeken Aktunç, bu noktada mimarlara önemli görevler düştüğünü belirtti. Mimar ve mühendislerin yalnızca yapıları değil, sokakları, mahalleleri, kamusal alanları ve dolayısıyla kent yaşamını şekillendiren önemli aktörler olduğunu kaydetti.

Aktunç, yeni süreçte mimarların bilgi, birikim ve desteğinden yararlanarak Lefkoşa’yı daha planlı, çağdaş ve insan odaklı bir dönüşüm sürecine taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Bir şehrin geleceğini düşünürken o şehri çizenlerin sesinin de mutlaka dinlenmesi gerektiğine işaret eden Aktunç, meslek örgütleriyle kurulacak güçlü iş birliğinin yeni dönemin belediyecilik anlayışının önemli unsurlarından biri olacağını belirtti.

ÖNCELİK YAŞAM KALİTESİ

Aktunç, insanların belediyelerden büyük sözlerden çok, günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek hizmetler beklediğine inandığını kaydetti.

Lefkoşa’da yaşayan insanların yaşam kalitesinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Aktunç, daha düzenli sokaklardan sağlıklı yaşam alanlarına, belediyenin temel hizmetlerinden kentsel planlamaya kadar atılacak her adımın insanı merkeze alan bir anlayışla ele alınacağını ifade etti.

Başkent Lefkoşa’nın tarihi, kültürel ve kentsel değerleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aktunç, önemli olanın bu potansiyeli doğru bir planlama anlayışıyla ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.

Yeni dönemde doğru öncelikleri belirlemenin ve belediyenin sahip olduğu kaynakları akıllıca kullanmanın temel yaklaşımları arasında yer alacağını belirten Aktunç, Lefkoşa’nın ihtiyaçlarının gerçekçi şekilde tespit edilerek kaynakların doğru projelere yönlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Aktunç, Lefkoşa’nın geleceğinin yalnızca belediye yönetimi tarafından değil, mimarlar, mühendisler ve diğer meslek grupları başta olmak üzere kentin tüm paydaşlarının katkısıyla şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, ortak akla dayalı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaklarını kaydetti.