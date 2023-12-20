Alayköy Kültür ve Sanat Derneği ile Mektep Kültür Sanat Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu’nun birlikte hazırladığı “Aman Sultan Duymasın” adlı oyun, bu Cumartesi Alayköy’de sahneleniyor.

Mektep Kültür Sanat Derneği’nden verilen bilgiye göre, iki perdelik oyunu, dernek başkanı Hüseyin Tunçerler yazıp yönetti.

Oyun, Cumartesi Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak.

Oyun biletlerinin 100 TL olduğu, ailesiyle birlikte gelecek 18 yaş altı izleyicilerin ise oyunu ücretsiz izleyebileceği belirtildi.

“Aman Sultan Duymasın” oyununda ışık ve müzik Gülsen Tunçerler, kır dekor kostüm tasarımları Kezban Tunçerler’e ait.

Güncel yaşantıdan kesitlerin sunulacağı oyunda Yasemin Karabekmez, Zahide Kır, Ömür Tunçerler, Sedef Kır, Aysun Dönmez, Tülay Umut, Doğukan Yarımsakallı ve Hüseyin Tunçerler rol alıyor.