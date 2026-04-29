Halkın Partisi(HP) Sözcüsü Aral Moral, Kızıl Deniz'den gelen istilacı Balon Balık'larının, etkin mücadele yapılmadığından kıyıdaki balık türleri için büyük tehlike arz ettiğini belirtti ve teşviklerin arttırılmasını istedi.

Aral Moral, yaptığı yazılı açıklamada, Balon Balığı'nın içerisinde öldürücü güçte zehir bulunması nedeniyle tüketiminin olmaması, hızlı üremesi ve diğer balıklarla beslenmesinden dolayı istilacı türler arasında Ada etrafında en tehlikeli tür olduğunu belirtti.

KKTC'de Balon Balığı başına verilen teşvik miktarının az olduğunu ve sadece profesyonel balıkçılara verildiğini kaydeden Moral, Balon Balığıyla "etkin bir şekilde" mücadele yapılmadığından kıyı ve tekneyle yapılan balıkçılığın tehlike altında olduğunu belirtti.

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı'nın avlanması için sunduğu teşvik sayesinde 2020-2024 arasında yaklaşık 665 binin üzerinde Balon Balığı'nın yakalandığını, bu sayede 50 milyondan fazla balon balığının ekosisteme girişinin engellendiğini belirten Moral, Güney Kıbrıs’ta ise Avrupa Birliği'nden alınan destekle 600 bin euroluk teşvik programı hayata geçirildiğini, Haziran 2024’te başlayan proje kapsamında kilo başına 4,70 euro ödeme yapıldığını kaydetti.

KKTC'de sadece profesyonel balıkçılara Balon Balığı başına teşvik verildiğine de dikkat çeken Aral Moral, Avrupa Birliğinden de destek alınarak sadece profesyonel değil, amatör balıkçıları da kapsayacak yeni bir proje başlatılması gerektiğini, AB desteğine erişimin avcılık kulüpleri veya federasyonlar üzerinden daha kolay olabileceğini belirtti.

Moral, Japonya'da özel eğitimden geçen şefler tarafından hazırlanan Balon Balıklarının Fugu Restoranları’nda tüketildiğini aktardı.