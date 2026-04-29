Girne’de, dün, alkollü içki satışı yapılan bir işyerinde, satışa sunulan muhtelif markalardaki içki şişelerine tornavidayla kasten vurup hasar veren M.A.D.(E-26), suçüstü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, yapılan muhaceret kontrolünde ise söz konusu şahsın ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

- Evinde, kayıtsız hava tüfeği ile ithali yasak fişek bulunan kişi tutuklandı

Ağıllar’da, dün, polis tarafından A.T’nin (E-71) evinde yapılan aramada, tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak olan toplam 17 adet Güney Kıbrıs menşeili av tüfeği fişeği ile adına kayıtlı olmayan hava tüfeği bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Sahte evrak düzenleyip, tedavüle süren şahıs tutuklandı

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, dün, G.P.(E-48) kullanımındaki araçla Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada, aracına ait sahte olarak düzenlediği sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Gazimağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklama

Gazimağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, S.K’nin (E-51) evinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 15 adet kağıt parçası bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Yeşilırmak’ta, dün, kamuya açık bir piknik alanında, F.K.(K-31) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demir çubukla, park halindeki aracının muhtelif yerlerine vurdu. Şahıs ardından konu çubuğu sağa sola sallayıp, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- Özel koruma bölgesinde balık avlayan kişiye para cezası

Özel koruma bölgesi olan Alagadi 3 sahilinde, M.A.(E-61) tasarrufunda bulundurduğu iki adet balık tüfeği ile deniz içerisinde balık avladığı sırada tespit edildi. Bahse konu şahsa, idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İzinsiz seyyar satış yapan üç kişiye para cezası

Güzelyurt’ta, dün, polis tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, üç kişinin belediyeden alınmış izinleri olmadığı halde seyyar satış yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi.

- İkamet izinsiz sekiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen sekiz kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.