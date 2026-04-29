Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da Çağlayan Parkı’nda buluşma çağrısı yaparak, “Gelin, gerçek kazanımın mücadeleden geçtiğini bir kez daha sokakta haykıralım.” dedi.

Baraka Kültür Merkezi adına Mustafa Batak yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs’ın, işçilerin, emekçilerin ve ezilen tüm kesimlerin örgütlü emek, hak ve özgürlüklerini ifade ettiği, sokakta isyanını haykırdığı gün olduğunu ifade etti.

"Ada yarısında" ekonomik yıkım oluştuğunu, sömürü düzeni yaratıldığını, çürüme ve krizlerin faturasının emekçilere kesildiğini savunan Batak, bir yandan kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikildiğini, diğer yandan özel sektör emekçilerinin örgütsüzlük, güvencesizlik ve yoksulluk kıskacına mahkum edildiğini ileri sürdü. Batak, eğitimden sağlığa, ulaşımdan barınma ve doğaya kadar kamusal alanların birçoğunun rantın, talanın ve piyasacı aklın insafına bırakıldığını iddia etti.

Yaşananlara karşı halk ve emekçilerin boyun eğmediğini kaydeden Batak, laik yaşama sahip çıkıldığını, Ektam direnişinde emekçilerin örgütlenerek kazandığını, dayatılan yasalara karşı hükümete geri adım attırıldığını ifade etti. Batak, kazanımın mücadeleden doğduğunun altını çizdi.

Baraka Kültür Merkezi’nin bu yıl ki pankartının, “Sanat ve Bilimin Işığında Emeğin Kurtuluşu Devrimin Yürüyüşüdür 1 Mayıs” olduğunu ifade eden Batak, Çağlayan Parkı’ndaki Baraka kortejinde buluşma çağrısı yaparak, Kuğulu Park’a ve oradan ara bölgeye yürüyeceklerini belirtti.