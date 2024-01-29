Ses tellerinden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaptığı bir açıklama sahnelerinin engellenmeye çalıştığını ileri sürerek sitem eden Aleyna Tilki, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bir otelde konser veren şarkıcı, kıyafeti ve dansıyla da adından söz ettirdi.

Konser öncesi imaj değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, pembe mini bir elbise tercih etti. Spor ayakkabı ile sahneye çıkan Tilki, bir ara kendisini şarkının ritmine kaptırarak dans etti. Tilki, süper mini elbisesiyle dans ederken frikik vermemek için de şort giyerek önlem aldı.