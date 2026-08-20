Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağıroğlu, kariyerine damga vuran hitlerinden biri olan “İhanet Ettin”i yeni bir yorumla dinleyicilerle buluşturuyor. “Arnavut Kaldırımı”, “Kınalı Bebek” ve “Şikâyetim Var” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla 90’lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hayatında önemli bir yer edinen sanatçı, bu özel projede başarılı isimlerden Çağan Şengül ile bir araya geliyor.

İçten anlatımıyla dinleyiciyle güçlü bir bağ kuran Çağan Şengül, yayınladığı albümler ve “Çok Yazık”, “Yokmuş Sevenim Senden Önce”, “Yansın”, “Ben Sana Veda Edemem” ve “Acıyla Kucaklaştım” gibi hitleriyle dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş kitlelerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Sözü ve bestesi Tansel Doğanay’a, yeni düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Gökhan Özdemir üstlendi. Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen klipte, Demet Sağıroğlu ile Çağan Şengül’ün güçlü uyumu, şarkının duygusal ve derin atmosferini en iyi şekilde yansıtıyor.

Demet Sağıroğlu ve Melis Fis’in beraber seslendirdiği “Aşk Perisi” ile başlayan tekliler serisi, Türk popunun 30 yılına damga vurmuş eserlerini günümüzün sevilen isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. İki güçlü yorumcuyu bir araya getiren “İhanet Ettin”, bu özel albüm projesinin ikinci teklisi olma özelliğini taşırken, projenin devamında yer alacak diğer sürpriz isimler ise şimdiden merak uyandırıyor.

Demet Sağıroğlu ve Çağan Şengül’ün birlikte seslendirdiği “İhanet Ettin”,Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!