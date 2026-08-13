Yıldız Tilbe, Çeşme’de verdiği konserin ardından yaşanan yoğunluk sırasında bir güvenlik görevlisiyle tartıştı. Ünlü şarkıcının görevliye yönelik sert sözleri kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Çeşme’de sahne aldığı konserin ardından yaşanan gerginlikle gündeme geldi. İddiaya göre konser çıkışındaki kalabalık sırasında bir güvenlik görevlisinin kendisine çok yakın mesafeden yüksek sesle konuşması Tilbe’nin tepkisine neden oldu.

O anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde Tilbe’nin güvenlik görevlisine, “Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü. Kısa süre devam eden tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı.

Konser sonrası kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu. Tilbe’nin güvenlik görevlisine yönelik sözleri kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olurken, görüntüler çok sayıda hesap tarafından paylaşıldı.