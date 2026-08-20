Türk Pop Müziği’nin genç ve en üretken seslerinden Ragıb Narin, “Farkına Vardım” teklisi ile müzikseverlerle 24 Temmuz’da buluştu. Şarkı, Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Ragıb Narin 2019 yılından bu yana dinleyicisiyle paylaştığı ve dijital platformlarda toplamda milyonlarca dinlenen ve listelerde zirveye tırmanan şarkılarıyla büyük beğeni topladı. “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”, “Mavi”, “Gel Diyemem”, “Menekşem”, “Mucize”, “Vur Beni”, “Narin Narin”, “Yok”, “Yok Yok ( Rima Yussef ile Duet) ”, “Yarınım Ol”, “Yaz”, “Harbi ft Uzunmakarna”, “Leyla”, “Sal”, “Bal Kaymak”, “Bergen”, “Ukde ft. Emir Buğra” , “Hiç Sevmedim De”, “Doktor” , “Araba” , “İstanbul” ve “Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor ( Ece Mumay ile Duet ) ” gibi teklileriyle dikkat çeken şarkıcı “Farkına Vardım” teklisi ile yoluna devam ediyor.

Ragıb Narin yeni şarkısı “İstanbul şarkısından sonra, dışarıdan bana ulaşan eserler arasında beni en derinden etkileyen şarkılardan biri Farkına Vardım oldu. Tesadüf değil; her iki şarkının da söz ve müziği aynı kaleme ait. Ancak Farkına Vardım, daha ilk dinleyişimde kendi hayatımdan izler bulduğum, bana çok özel hissettiren bir eserdi. Şarkıyı dinledikçe, hepimizin hayatın bir döneminde bazı duygulara, insanlara ya da gerçeklere geç kaldığını; bazı farkındalıklara ise ancak zaman geçtikten sonra ulaşabildiğini düşündüm. Farkına Vardım, bu evrensel duyguyu yalın ama güçlü bir anlatımla dinleyicinin kalbine taşıyor ve o kaçınılmaz yüzleşmeyi derinden hissettiriyor. Şarkıyı kendi sesimle yorumlamak ise benim için bambaşka bir deneyimdi. Her cümlesiyle daha da yakınlaştığım bu eser, zamanla yalnızca seslendirdiğim bir şarkı olmaktan çıktı; kendi hikâyemin de bir parçasına dönüştü. Dilerim bu şarkı, bende bıraktığı iz kadar sizlerin de yüreğine dokunur ve kendi hayatınızdan bir parça bulmanıza vesile olur” dedi.,

RAGIB NARİN Hakkında

Ragıb Narin Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Ragıb Narin, okul korosunda, tiyatrolarında ve müzik yarışmalarında yer aldı. Annesinin memleketi Şam ve aynı zamanda Kuveyt’e yazları sürekli gittiğinden sadece Türk müzik kültürüne değil aynı zamanda Arap müzik kültürüne de yakın büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren spora olan yatkınlığından dolayı okul hayatı boyunca birçok spor yarışmasına katılan Ragıb Narin için bunlardan en ağır basanı futbol oldu ve 2010 yılından itibaren lisanslı olarak futbol oynamaya başladı.

Önce Hatayspor’da, daha sonra da Mersin Idman Yurdu’nun a2 takımında yıllarca futbol oynadı. Ragıb Narin, uluslararası ticaret yapan aile şirketinde yöneticilik yapmak üzere kendi kararı ile futbol kariyerini sonlandırdı. Futbol oynadığı süre zarfında müzik ile iç içe olmayı sürdüren Ragıb Narin, birçok beste ve söz çalışmasına imza attı. Ragıb Narin, 2013 yılında sosyal platformlara yüklediği kendi söz ve müziğini yaptığı şarkıları ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yarattı.

Futbolu bıraktıktan sonra isletme okuyan ve aile şirketlerinde ticaretle uğraşan Ragıb Narin, 5 yıl içerisinde 70’e yakın ülkeye yaptığı iş gezileri sırasında da gitarıyla şarkılar yazmaya ve söylemeye devam etti. 2019 yılının temmuz ayında artık profesyonel anlamda müzik piyasasına girmeye karar veren Ragıb Narin, sözü ve müziği kendisine ait olan ilk single çalışması “Sevda Çiçeği”ni yayınladı. Şarkı kısa süre içinde 2 milyonu aşkın izlenme oranına ulaştı.

Müzik kanallarında ve radyolarda da kendine yer bulan “Sevda Çiçeği”nin ardından Ragıb Narin, bu başarısını “Gecekondu”, “Mavi” “Gel Diyemem” “Menekşem” “Mucize” “Vur Beni” ve “Narin Narin” “ Yok” “Yok Yok” “Yaz” “Yarınım Ol” ve ”Harbi” teklileri ile sürdürmeye devam etti.

Ragıb Narin’in Nisan 2021’de yayınladığı” Mucize” dijital platformlarda ve radyolarda en çok dinlenen şarkılardan biri haline geldi. TikTok ve Instagram’da yüz binlerce takipçisi olan Influencer ve oyuncu Sena Mia Kalıp’ın Ragıb’a eşlik ettiği “Mucize”nin klibini deneyimli yönetmen Murad Küçük çekti. Ragıb Narin’in yedinci teklisi olan ve Ağustos 2021’de yayınlanan “Vur Beni” şarkısının söz ve müziği Ragıb Narin, aranjesi Sabı Saltıel’e ait.

Ragıb Narin, sekizinci teklisi “Narin Narin”i Pasion Turca etiketiyle Mart 2022’de tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu. Yönetmenliğini Gökhan Özdemir’in yaptığı klipte, Ragıb Narin’e abisi oyuncu Rami Narin ve Aslı Bekiroğlu da eşlik etti. Ragıb Narin dokuzuncu teklisi “Yok”u Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşturdu. Söz Müziği Ragıb Narin, düzenlemesi Batu Çaldıran’a ait olan şarkı Murad Küçük’ün imzasını taşıyor. Ragıb Narin, Tiktok’ta uçak içinde çektiği videolarla bir akım yarattı ve milyonlarca kez izlendi.

Yok’un ardından, Ragıb Narin ve Lübnanlı şarkıcı Rima Yussef'in yepyeni şarkısı “Yok Yok” dünyanın en büyük müzik yapım şirketlerinden Universal Music Mena etiketiyle dinleyici ile buluştu. Rima Yussef’in Türkçe söylediği bir bölüme de yer verilen şarkıda, Ragıb Narin de bir bölümü Arapça olarak seslendiriyor. Ragıb Narin “Yarınım Ol”un ardından, söz müziği yine kendine ait olan, “Yaz” teklisini Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.

Ragıb Narin’in sosyal medyada Uzunmakarna olarak tanınan sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu Özgür Balakar ile düet yaptığı Harbi”nin ardından “Leyla”, “Sal”, “Bal Kaymak” , “Bergen” ve “Hiç Sevmedim De” dinleyecilerler buluştu. Ragıb Narin müzikal yolculuğuna beraber başladığı Emir Buğra’nın ilk teklisi “Ukde”de yakın arkadaşına destek vererek şarkıda düet yaptı.

Ragıb Narin söz ve müziği kendisine ait “Doktor” ve “Araba” şarkıları ile büyük ses getirdi. “Doktor” şarkısının klibinde Doktor karakterini şarkıcı Barbaros oynarken, Demet Sağıroğlu’da klibe oyuncu olarak katılarak bir sürpriz yaptı. Ragıb Narin son 5 yılda oluşturduğu repertuvarını ve birikimlerini ilk konseri CSO Ada Ankara ve Zorlu PSM’de yaptığı ilk İstanbul konserinde sevenleri ile paylaştı. Ragıb Narin , Ece Mumay ile beraber seslendirdiği “Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor” teklisini müzikseverlere sunduğu sırada “Mustafa Sandal’a Saygı1” gecesinde sahne aldı. Ragıb, Mustafa Sandal’ın kariyerindeki ilk single çalışması olan “Bu Kız Beni Görmeli”yi kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla seslendirdi. Türk Pop Müziği’nin genç ve en üretken seslerinden Ragıb Narin, yayınladığı tekliler, sosyal medya içerikleri ile son yılların en çok konuşulan isimlerinden.