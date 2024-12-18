Kıbrıs'ta görev yapan bazı büyükelçilik temsilcilerinin Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir için İnsan Hakları Platformu tarafından düzenlenen dayanışma toplantısına katılarak Kişmir'e destek belirttiği kaydedildi.

İnsan Hakları Platformu tarafından düzenlenen dayanışma toplantısında, düşünce ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olduğu vurgulandı.

Basın-Sen'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya Polonya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Arkadiusz Klebek, Fransa Büyükelçisi Clelia Chevrier Kolacko, İsveç Büyükelçisi Martin Hagström ve Avrupa Komisyonu Temsilcisi Mihai Florin Stoleru katıldı. Toplantıda, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı, İnsan Hakları Platformu Demokratik Haklar Programı Koordinatörü Didem Eroğlu ve İnsan Hakları Platformu Avukatı Yağmur İzcan da hazır bulundu.

Toplantıda uluslararası temsilciler, hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açılan gazeteci ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’den dava süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

Açıklamaya göre toplantıda yapılan konuşmalarda, düşünce ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olduğu vurgulandı. Uluslararası temsilciler, basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin endişe verici olduğunu ifade ederek, gazetecilerin mesleklerini baskı ve tehdit olmadan icra edebilmesinin, halkın doğru bilgiye erişim hakkının korunması için hayati önem taşıdığını belirtti.