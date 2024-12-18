Kuir Kıbrıs Derneği tarafından 2022 yılında Polis Genel Müdürlüğü’ne karşı açılan “nefret söylemlerinin etkin soruşturulmasına” ilişkin davanın geçen hafta başladığı bildirildi.

İnsan Hakları Platformu ve Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, 2020 yılında Ceza Yasası’nda yapılan düzenlemeyle, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik nefret söylemlerinin suç kapsamına alındığı hatırlatıldı.

Dernek ve Platformun, söz konusu yasal değişikliğin ardından nefret söylemlerinde bulunan faillerin tespit edilerek, yargılanması ve suçların önlenmesi için uzun süredir mücadele yürüttüğü ifade edilen açıklamada, “polisin bu suçlarla ilgili etkin soruşturma başlatmadığı ve gerekli adımları atmadığı” gerekçesiyle 2022 yılında dava açıldığı kaydedildi.

Davanın, 12 Aralık’ta başladığı belirtilen açıklamada, Savcılığın dosyada tadilat talebi üzerine davanın 9 Ocak 2025 tarihine ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, ayrımcılık karşıtı olan, insan haklarını ve eşitliği savunan tüm kişi ve kurumlar, davayı yakından takip etmeye davet edildi.