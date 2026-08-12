İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a İran İHA’sı ile mart ayında yapılan saldırı gerekçesiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in talebi üzerine Yunanistan’ın 2 Mart’ta Güney Kıbrıs’a 4 F-16 savaş uçağı göndermesi, Türkiye’nin de buna 9 Mart’ta 6 F-16 konuşlandırarak karşılık vermesi sonrasında, Ada semalarında savaş uçağı varlığının Rum halkında rahatsızlık yaratmakta olduğu bildirildi.

Alithia haberi sürmanşetten “Yunan Uçaklarını Getirdik Türk Uçakları Bize Kaldı… Lefkoşa, Larnaka ve Baf Üzerindeki F-16 Rahatsızlığı Gündelik Fenomen Haline Geldi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Türk savaş uçaklarının Ercan’dan kalkarak Beşparmak Dağları yönünde, Yunan uçaklarının ise konuşlu bulundukları Baf’taki “Andreas Papandreu hava üssünden” kalkarak Baf ve Larnaka üzerinde uçuş yaptığı kaydedilen haberde, bunun Ada için yeni bir fenomen olduğunu ve son dönemde Rum halkının savaş uçaklarının uçuşlarını daha yoğun fark ederek, rahatsızlık yaşadığına işaret edildi.

Haberde Türk F-16’larının dün sabah Ercan Havalimanı’ndan kalkarak Beşparmaklara yöneldiği, ancak Eylence’den “Palluriotissa”ya (Okullar bölgesi) ve Büyükkaymaklı’ya kadar Lefkoşa’nın Rum kesiminde fark edilerek, Rumlar arasında endişeye sebep olduğu kaydedildi.

Gazete Yunanistan’ın “Ada’daki savunma varlığının takviyesi” maksadıyla gönderdiği savaş uçaklarının Ada’daki varlığının kısa dönemle sınırlı kalmadığını, uçakların ve mürettebatının alternasyonunun (sırayla değişim) başladığını ve mayıs ayında, Yunan F-16’larının Ada’da kalmaya devam edeceğinin öğrenildiğini hatırlattı.

“Böylece, kısa süre içerisinde yeni bir sahne şekillendi: Yunan F-16’ları Baf’tan, Türk F-16’ları da Timbu’dan (Ercan) kalkıyor.” ifadesine yer veren gazete, Larnaka’da sakin Rumların Yunan savaş uçaklarının bölgede uçtuğunu söylediğini aktardı. “F-16’ların Baf’taki varlığı, uçakların üs’te kalacağı anlamına gelmiyor, faaliyetleri çerçevesinde uçuşlar yapıyorlar” ifadesini kullandı, şunları ekledi:

“Bugünkü (dünkü) Lefkoşa’dan söylenenler (Türk F-16’larının uçuşu) önceki dönemde aralarında Larnaka’nın da bulunduğu Kıbrıs’ın başka bölgelerinde kaydedilen benzer söylenenlere eklenerek, Kıbrıs semalarındaki artan hareketliliği doğruluyor.”