Rum Başkanlığı ve siyasi partilerin, Derinya’da 1996 yılında meydana gelen sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu için açıklama yaptıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, Isaak ve Solomu’nun yaptıkları fedakarlıkla “işgalin sona ermesi, adanın yeniden birleşmesi ve tüm Kıbrıslıların haklarının iade edilmesi" mücadelesine öncülük ettiklerinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre mesajda, “cesaretin simgesi haline gelen ve özgür yaşamak gibi vazgeçilmez bir hakkı savunan her insan için bir bayrak niteliğindeki o dramatik görüntülerin hafızalarda yeniden canlandığı” belirtilerek, işlenen suçlara işaret edildi.

Gazete, Rum siyasi partilerden DİSİ, ELAM, DİKO ve EDEK’in de açıklamalarında, İsaak ve Solomu’nun anısının hala taze olduğunu; öldürülmelerinin yalnızca geçmişin trajik bir sayfası değil, yaptıkları "kahramanlığın" bir ispatı olduğunu ve suçluların cezalandırılması gerektiğini ifade ettiklerini yazdı.