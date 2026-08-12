Rum müzakereci Menelaos Menelau, dün katıldığı bir programda Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun “Alpha” kanalının programında yapmış olduğu açıklamalarda Kıbrıs sorununun yanı sıra Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye eleştiride bulunduğunu yazdı.

Habere göre Menelau, “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının düşük seviyeli siyasi konularda bile süreci kasıtlı olarak engellediğini ve yavaşlattığını” ileri sürdü.

Ankara’nın "iki ayrı devlete dayalı çözüm" konusunda ısrarlı olmasına karşın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “masada çözüm modelinden başka bir şeyin olmadığı” mesajını verdiğini savunan Menelau, BM’nin üzerinde "anlaşmaya varılan federal çerçeve içerisinde müzakerelerin yeniden başlaması" çabalarının da devam ettiğini ifade etti.

Μenelau, Türk tarafının aksine, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreterinin “Athienu(Kiracıköy)-Eylence-Mias Milias(Haspolat)” geçiş kapılarının "eş zamanlı açılmasını kabul ettiğini" savundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına neden olacak genişletilmiş toplantının hazırlanması hedefiyle BM’nin özel uzmanları tarafından görüş birliklerinin kaydedilmesine yönelik çalışmaların "gelişim" halinde olduğunu ifade eden Menelau, stratejik hedefin "Kıbrıs sorununda bütünlüklü çözüm aracılığıyla ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığının sağlanması" olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Çabaların yalnızca “federasyon” temelindeki çerçevede yürütüldüğünü savunan Menelau, BM Genel Sekreteri’nin mesajlarının da "federasyon dışında başka bir çözüm modelinin mümkün olmadığı" yönünde olduğunu ileri sürdü.

Menelau açıklamasında “Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından tüm çabanın yavaşlatılması, engellenmesi, tıkanması eğilimine” sahip olduğunu iddia etti.

Geçiş kapıları konusunda Menelau, BM Genel Sekreteri’nin geçiş noktalarına ilişkin önerisini yineledi. Menelau, Kıbrıs Rum tarafının söz konusu öneriyi geçen yıl temmuz ayında New York’ta "kabul ettiğini, Kıbrıs Türk tarafının ise halen öneriye olumsuz yaklaştığını" savundu.

Menelau, söz konusu öneride "Athienu" (Kiracıköy) bölgesinden "Piroi" (Gaziler) üzerinden Eylence’ye uzanan güzergahın da bulunduğunu belirterek, diğer geçiş kapılarının açılmasına yönelik "çabaların da sürdüğünü" ifade etti.

5+1 toplantısına ilişkin de açıklamalarda bulunan Menelau, yaşanan zorluklara rağmen 5+1 genişletilmiş toplantının gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlıkların "gelişim halinde" olduğunu ifade etti.

Menelau, bu aşamanın temel unsurunun, öze ilişkin konulardaki görüş birliklerinin BM tarafından teyit edilen anayasa uzmanı tarafından kayda geçirilmesi olduğunu belirtti.

Menelau, söz konusu hazırlığın bir sonraki toplantının gerçekleştirilebilmesi için "gerekli" olduğunu belirterek, Kıbrıs sorunuyla ilgili görevlendirilen anayasa uzmanının çalışma koşulları ve belirli bir takvimi olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadı sorusuna karşılık da, uzmanın çalışmalarına başladığını ancak halen Kıbrıs’ta bulunmadığını ifade etti.

Menelau, Kıbrıs Türk tarafının “caydırıcı tavrının” aşılması umuduyla çabaların "tüm boyutlarıyla sürdürüldüğünü" savundu.