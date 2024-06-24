Ozanköy’de alkollü içki tesiri altında ve ehliyetsiz motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken; motosiklet sürücüsü hakkında ehliyetsiz, sigorta kapsamaksızın ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 17.30 sıralarında, Ozanköy Orkide Sokak’ta Duran Başak (E-16) 380 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki UM 057 plakalı motosiklet direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol içerisine düştü. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Duran Başak ve motosikletteki yolcu Erdal Girenitlioğlu (E-17) yaralandı. Girenitlioğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, motosiklet sürücüsü Duran Başak ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü içki tesri altında, kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı…

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Girne’de Ecevit Caddesi’nde ise alkollü içki tesri altında olan ve kırmızı ışıkta geçen sürücü karşıdan gelen aracın önünü tıkayarak kaza yaptı. Kaza sonucunda kimse yaralanmadı.

Hakan Özkaralar (E-43), 124 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki FN 223 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışıkta durmayıp, Semih Sancar Caddesi’nde batı istikametine doğru yoluna devam eden Danyel Tatlıcı (E-38) yönetimindeki YE 008 plakalı salon aracın önünü tıkadı. Araçların çarpıştığı kaza sonucunda kimse yaralanmadı; FN 223 plakalı araç sürücüsü Hakan Özkaralar aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.