Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi'nde yaşayan 32 çocuk için Esentepe Halk Plajı'nda etkinlik düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, çocuklar için gün boyunca etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük ödül olduğunu belirterek, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi Sosyal Hizmet Memuru Gülten Aşık Aygün ise belediyeye ve Ceyhun Kırok’a teşekkür ederek, çocukların böyle etkinliklerle sosyal hayata katılmasının gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.