Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yeni eğitim yılı öncesinde bölgedeki okulların yeni döneme hazırlanması için belediye ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Amcaoğlu, yarın başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni dönemin öğrenciler, öğretmenler ve aileler için hayırlı olmasını diledi.

Amcaoğlu, “Bölgemizdeki okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır. Yeni dönem öncesinde okullarımızın ihtiyaçlarını bir kez daha gözden geçirdik; genel temizlik ve çevre düzenlemelerinden budama çalışmalarına, ihtiyaç duyulan iç cephe boyamalarından izolasyon ve bakım-onarımlara, oyun ve kullanım alanlarının düzenlenmesine kadar ekiplerimizle çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Çalışmaların yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı tutulmadığını kaydeden Amcaoğlu, tüm okulların su depolarının temizlendiğini ve sağlık ekipleri tarafından gerekli su analizlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Amcaoğlu,” Her eğitim dönemi öncesinde olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve düzenli ortamlarda eğitimlerine başlamaları için belediyemizin imkânları doğrultusunda okullarımızın yanında olduk” ifadelerini kullandı.