Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) maliyetlerin arttığını belirterek, maliyet değişikliklerine bağlı, kalıcı ve otomatik bir fiyat güncelleme mekanizmasının hayata geçirilmesini talep etti.

KTTTB tarafından yapılan açıklamaya göre, protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığının başlamayacağı uyarısı da yapıldı.

KKTC’de Euro Diesel litre fiyatının Ocak 2026’da 45,25 TL iken bugün 67 TL’ye yükseldiği hatırlatılan açıklamada, mazot fiyatının sekiz ayda yaklaşık yüzde 48 arttığını, bu oranın da taşımacılık sektöründe akaryakıt giderlerinin neredeyse yüzde 50 oranında artması anlamına geldiği kaydedildi.

Artışın yalnızca akaryakıtta yaşanmadığı da belirtilen açıklamada, araç sigortaları, seyrüsefer, vergiler, bakım-onarım, yedek parça, lastik ve personel giderlerin de asgari ücret ve hayat pahalılığına bağlı olarak sürekli yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, okulların açılacağı ancak öğrenci taşımacılığının hangi ücretler üzerinden başlayacağının planlamasının yapılmadığı eleştirisinde bulunularak, toplu taşıma ücretlerinin akaryakıt, asgari ücret, sigorta, seyrüsefer ve diğer temel maliyetlerdeki değişimlere göre otomatik olarak güncellendiği adil ve şeffaf bir sistem kurulması önerisi yapıldı.

Toplu taşımacılığın yalnızca belirli güzergâhlarda yolcu taşımak olmadığı, öğrenci, sözleşmeli personel, turizm taşımacılığı ve daha birçok hizmetin bu sektörün ayrılmaz parçaları olduğu belirtildi.

“Maliyetler otomatik olarak yükselirken hizmet ücretlerinin aylarca aynı kalması kabul edilebilir değildir.” Denilen açıklamada, verilen hizmetin devamlılığı ve güvenliği isteniyorsa, sektörün maliyetlerini karşılayabilecek bir ücretlendirme sistemi oluşturulması çağrısında bulunuldu.