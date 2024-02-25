Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezinde (SAM) kurs gören çocuk ve yetişkinlerin resimlerini sergileneceği Gönyeli SAM Resim Sergisi, perşembe günü açıldı.

Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gönyeli SAM’da yer alan etkinlikte açılışı Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptı.

Çocuk Resim Eğitmeni Hanife Mine Egemen’in 21 kursiyeri ve Yetişkin Resim Eğitmeni Kezban Tanlı’nın 22 kursiyerinin eserlerinin sergileneceği etkinlik, 28 Şubat Çarşamba gününe kadar Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi'nde gezilebilecek. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi sabah 08.00-19.30 saatleri arasında halka açık olacak.

-“SAM artık daha aktif bir yapıya kavuştu”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu sergi açılışında yaptığı konuşmada, Gönyeli SAM’da uzun süredir devam eden alt yapı sorunlarını ve fiziksel zorlukları çözmek için göreve geldikleri günden beri yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.

Amcaoğlu, özellikle elektrik altyapısının şebeke enerjisi sistemine geçişi için yeniden düzenlemeler yapılarak sorunun çözüldüğünü, merkezi ısıtma ve yerden ısıtma sisteminin çalışır hale getirildiğini, ayrıca binanın çatı kısmındaki izolasyon sorununun da önemli ölçüde çözüldüğünü dile getirerek, merkezdeki oyun parkının zeminiyle birlikte yenilendiğini ve internet altyapısının güçlendirilerek online işlemlerin kolaylaştırıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, fiziksel sorunların aşılmasının ardından eğitmenlerle düzenli aralıklarla bir araya gelerek ihtiyaçları tespit edip giderme konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade etti. Depolama alanları, seramik fırını, araç gereç gibi eksikliklerin giderilerek aktivitelerin daha iyi şartlarda gerçekleştirilmesine olanak sağlandığını vurguladı.

Konuşmasında, Merkezde 21 farklı kurs seçeneğiyle yaklaşık 900 kursiyerin bulunduğunu belirten Amcaoğlu, bundan sonra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını ve bu çabanın ilk somut adımının da bu resim sergisi olduğunu ifade etti.