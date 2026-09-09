Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı’nın ay sonu hizmete gireceğini açıkladı.

Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, laboratuvarın KKTC’de piyasaya sürülen ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve tüketici haklarına uygun olup olmadığını teknik olarak test edeceğini, bu kapsamda ana genelinde bir ilk olacağını kaydetti.

Amcaoğlu, bundan böyle KKTC’ye ithal edilen veya ülkede üretilen ürünlerin güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının, elektrikli ürünlerin güvenli çalışıp çalışmadığının, oyuncakların çocuklar açısından risk oluşturup oluşturmadığının ve bazı kimyasal maddelerin mevzuattaki sınırları aşıp aşmadığının laboratuvar testleriyle belirlenebileceğini belirtti.

Amcaoğlu, laboratuvarın ilk aşamada “Uzunluk, Oyuncak, Elektrik, Kimyasal ve Metroloji” olmak üzere beş bölümle faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

Ölçüm bilimi anlamına gelen metroloji bölümünde terazilerin doğru tartıp tartmadığı, ölçüm cihazlarının doğru sonuç verip vermediği ve ticarette kullanılan ölçüm aletlerinin güvenilirliği gibi konuların kontrol edilebileceğini söyleyen Amcaoğlu, cihazların kalibrasyonunun da burada yapılabileceğini belirtti.

- “Evraktan teknik kontrole geçiş”

Laboratuvarla birlikte KKTC’de ürün denetiminin yalnızca evrak üzerinden yapılan kontrolden, teknik testlerin de yapılabildiği bir sisteme taşınmasının amaçlandığını belirten Amcaoğlu, "Bir mağazada müşteriye ‘Bu elektrikli cihaz güvenlidir.’ denilebilir. Bakanlık olarak gerektiğinde o üründen numune alıp laboratuvarda test ettirerek bunun gerçekten doğru olup olmadığını belirleyebileceğiz. Laboratuvar, Ticaret Dairesi’nin piyasa gözetimi ve denetiminin teknik ayağı olacak.” dedi.

Amcaoğlu, projenin yalnızca KKTC'nin kendi iç denetimi açısından düşünülmediğini, Türkiye ile ürün güvenliği alanındaki iş birliği protokollerinin daha sağlıklı işlemesinin sağlanacağı ve KKTC’nin ürün güvenliği altyapısını Avrupa Birliği teknik mevzuatıyla uyumlu hale getireceğini de belirtti.

- “Şikayeti beklemek yerine riskli ürünü piyasada yakalamak”

Amcaoğlu, standart dışı şarj cihazı, priz, kablo, kettle ve kahve cezvesi gibi elektrikli ürünlerin güvenliğinin test edilebileceğini, oyuncakların boya, plastik veya mekanik parçalar nedeniyle çocuklar açısından risk oluşturup oluşturmadığının incelenebileceğini kaydetti.

Araçlarda kullanılan fren, lastik ve aydınlatma gibi güvenlik açısından kritik parçaların da standartlara uygunluğunun kontrol edilebileceğini belirten Amcaoğlu, riskli ürünlerin piyasadan çekilmesinin kolaylaşacağına işaret etti.

“Ürün güvenliği sisteminin mantığı, vatandaşın şikayet etmesini beklemek yerine riskli ürünü piyasada yakalamak.” diyen Amcaoğlu, projenin vatandaşın cebine doğrudan para dağıtan bir proje değil, vatandaşın parasını “güvensiz veya standart dışı ürüne” kaptırmasını azaltmayı amaçlayan bir mekanizma olduğunu ifade etti.