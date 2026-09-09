Başbakan Ünal Üstel, “Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz arama kurtarma çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki son duruma ve Ankara’da gerçekleştirilen temaslar sonucunda alınan yeni kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, dün Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıkların, Türk Deniz Kuvvetlerinin, teknik heyetlerin ve özel kurum temsilcilerinin katılımıyla önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ve bundan sonraki süreçte atılacak yeni adımları belirlediklerini belirten Üstel, “Kayıp insanlarımıza ulaşma konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile kararlılığımız tamdır.” dedi.

Üstel şöyle devam etti:

“Gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanımlara sahip bir arama kurtarma gemisinin daha çalışmalara dahil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu gemi yarın İstanbul’dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacaktır. Geminin hafta sonu veya hafta başında adamıza ulaşarak çalışmalara başlaması öngörülmektedir.

TCG IŞIN, tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki arama faaliyetlerini sürdürmektedir. TCG ALEMDAR ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla limanına dönmüştür.

Havadan, karadan ve denizden kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Amacımız nettir. Kayıplarımıza ulaşmak.

Denizin derinliği, bölgenin koşulları ve batığın durumu nedeniyle arama çalışmalarının zaman gerektirdiği bir gerçektir. Ancak imkanlarımızı genişleterek, yeni teknik kapasiteyi devreye alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu süreçte çok sayıda kurum ve kuruluş da çalışmalarımıza önemli katkı sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilk günden bu yana tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu da kimliklendirme, yüz tanıma, DNA tespitleri ve adli süreçlere önemli destek sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğimiz, Büyükelçimiz ve Büyükelçilik personeli de ilk günden itibaren sürecin her aşamasında yanımızda olmuş, koordinasyona önemli katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Kayıp insanlarımıza ulaşma çabamıza ilk günden bu yana güçlü destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere, tüm bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum.”