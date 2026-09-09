Ülkede faaliyet gösteren bazı dernekler, Girne açıklarındaki Filo Jet gemisi kazasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturmaların kapsamlı şekilde sürdürülmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Girne Limanında dernekler adına Hüseyin Gürlek tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği belirtilerek, “Ucu kime dayanırsa dayansın, hangi unvana, hangi makama veya hangi isme dokunursa sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır.” denildi.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarına da çağrıda bulunulan açıklamada, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaların genişletilmesi, hiçbir şüphenin karanlıkta bırakılmaması ve hukuki süreçlerin herhangi bir baskı veya etki altında kalmadan eksiksiz şekilde yürütülmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, kayıp yakınlarının düzenli bilgi akışı ve yetkililerle temas konusunda sıkıntı yaşadığı savunularak, ailelerin beklediği alanlardaki koşulların iyileştirilmesi istendi.

Faciayla ilgili kurulacak komitelerde ve yürütülecek çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin de temsil edilmesi talep edilen açıklamada, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Ortak açıklamaya imza koyan dernekler şöyle:

"KKTC Adıyaman (Semsur) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, KKTC Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Kuzey Kıbrıs Kahramanmaraş Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Dostlar Dayanışma ve Kaynaşma Derneği, Amikovası Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Mardinliler Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Surlar İçi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kars Büyükoluklular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Kıbrıs Genç Girişimciler ve Dayanışma Derneği."