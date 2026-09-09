Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş, gemi faciasının “zincirleme şekilde organize bir sorumsuzluğun sonucu” olduğunu ileri sürdü.

Denktaş “Organize sorumsuzluk ülkenin geneline yayılmış durumdadır, bu organize sorumsuzluğun sebebi olanlardan kurtulmanın vakti gelmiştir.” dedi.

TAM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Postası’nda Ulaş Barış’ın konuğu olan Serdar Denktaş, yaşanan gemi kazasının sebepleri, ülkenin durumu ve TAM Parti’nin seçime yönelik çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gemi kazasından çıkarılacak pek çok ders olduğunu belirten Denktaş, kaza yerinden yapılan tahliyelerde devletin “sınıfta kaldığını" savundu.

Sivil katılımının insanların hayatını kurtardığını kaydeden Denktaş, üç sahil koruma botunun tek bir kişiyi bile kurtarmadığını öne sürerek, bunu “akıl almaz bir durum” olarak tanımladı.

Denktaş, geminin satın alınmasından tamirine, denetiminden limandan çıkış iznine kadar ortada “organize bir sorumsuzluk” olduğunu ileri sürdü. Ülkede yaşandığını savunduğu yolsuzluk ve yoksulluğun da aynı organize sorumsuzluktan kaynaklandığını iddia eden Denktaş, bunlara mevcut hükümetin sebep olduğunu ve hükümetten kuurtulmanın yolunun sandık olduğunu savundu.

TAM Parti’nin ülkenin içinde bulunduğu "sistemsizliğin" sonuçları neticesinde doğduğunu belirten Denktaş, “Bizim mecliste olmamızın yaratacağı farkı halkımız görecek. Biz bu seçimin en önemli aktörü olacağız.” dedi.

Denktaş, mevcut sorunların çözüm yollarını ve bunun için kullanılacak kaynakları halka açıklayacaklarını da kaydederek, “Geçmişte benim ve ekiplerimin parlamentoda nasıl bir fark yarattığımızı hatırlayanlar, bunu çok iyi bilirler. Bu farkı yine ortaya koyacağız.” ifadesini kullandı.

Hükümette olanların kendilerini “en istikrarlı hükümet” olarak gördüklerini belirten Denktaş, görmeleri gereken şeyin “istikrarla büyüyen yoksullaşma, istikrarla büyüyen yolsuzluklar, usulsüzlükler ve istikrarla büyüyen umutsuzluk” olduğunu savundu.

Yönetimde olanların vatandaşa “dayanağı olmayan sözler verdiğini, araziler dağıttığını” da öne süren Denktaş, gençlerin umutsuzlukla bırakıp gittiği bu ortamın yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam olmadığını kaydetti.