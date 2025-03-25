Anadolu Basın Birliği, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Bora Zor Başkanlığındaki heyet, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile biraraya geldi.

Ziyaret sırasında Başkan Bora Zor, Anadolu Basın Birliği’nin tarihçesini ve yönetim olarak sahip oldukları vizyonu, gerçekleştirmek istedikleri hedef ve projeleri anlattı. Zor, Kıbrıs Türkü’nün sesini Anadolu’da duyurmaya hazır olduklarını kaydetti.

Fehmi Gürdallı da, TAK’ın çalışmalarını aktardı ve Kıbrıs Türk basınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürdallı ve Zor, TAK ile Anadolu Basın Birliği’nin işbirliği ve ortak projeler yapması konusunda da mutabakata vardı.

Ziyarette Anadolu Basın Birliği Başkanı Bora Zor’un yanısıra Genel Başkan Yardımcıları Tarık Bakır ve Cindo Bozkaya, Genel Merkez Yönetimi’nden Mehmet Ankay ve Erol Karabay ile Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Fatih Demirtaş da yer aldı.