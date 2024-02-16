KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin genel merkezine nezaket ziyaretinde bulunarak, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, Yönetim ve Denetim kurulları ile sohbet etti.

Ziyarette, KKTC Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Fatma Arşehit Soykan ile Eğitim ve Kültür Ataşesi Bünyamin Merhametsiz de yer aldı.

Açıklamaya göre Büyükelçi Korukoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kıbrıs Türk Kültür Derneği de nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Korukoğlu’na teşekkür etti.