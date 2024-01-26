Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti.

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunu vurguladı.