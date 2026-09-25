“Ankara’dan Lefkoşa’ya Sanat Yolu” başlıklı söyleşili konser programı, pazartesi akşamı Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde yer alacak.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek etkinlikte; piyano repertuvarından özel bir seçki ile Ankara’ya dair bir söyleşi aynı programda buluşuyor.

KKTCDOB’den verilen bilgiye göre, KKTCDOB’da görevli sanatçılar; Piyanist ve Korepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan ile Koreograf ve Dansçı Kerem Ünal İnanç, Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti kimliği çerçevesinde, kültür ve sanat alanındaki deneyimlerini Lefkoşa’daki sanatseverlerle paylaşacak.

KKTCDOB’un 27 Eylül Dünya Turizm Günü Haftası etkinlikleri ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Salı Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, saat 20.00’de başlayacak.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı’nın desteği ve KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla gerçekleştirilecek ve halka açık olacak.