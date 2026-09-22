Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 19 Eylül akşamı Merit Royal Gardens Hotel & Casino’da sahne aldı. Kendine özgü yorumuyla sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, enerjisi ve sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserine “Aşk Masalı” ile başlayan Kıraç, ardından “Gidiyorum” ve “Endamın Yeter” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. “Endamın Yeter” performansında salondaki müzikseverler sanatçıya hep bir ağızdan eşlik ederken, “Kan ve Gül”, “Ayşe” ve “Ya Seninle Ya Sensiz” de büyük ilgi gördü.

Kıraç, kendi eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarını da sahnesinde andı. Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram, Erkin Koray, Ferdi Özbeğen, Ferdi Tayfur ve Zeki Müren’in sevilen eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendiren sanatçı, nostalji dolu anlara imza attı.

Konserin hareketli bölümlerinde ise müzikseverler yerlerinde duramadı. “Çayır Çimen Geze Geze”, “Yemeni Bağlamış Telli Başına” ve “Bir Gün Belki Hayattan” gibi eserlerle eğlencenin dozu yükselirken, “Bahçe Duvarından Aştım” sırasında gerçekleştirilen davul şovu da geceye renk kattı.

Kıraç’a sahnede eşlik eden orkestra da performansıyla büyük beğeni topladı. Gitar ve keman sololarının yanı sıra geri vokal ve flüt sanatçısı Berfu Dilşah Karayılan’ın performansı da izleyicilerden alkış aldı.

Baştan sona enerjisi yüksek geçen konser, Merit Royal Gardens Hotel & Casino misafirlerine müzik, nostalji ve coşkunun bir arada yaşandığı keyifli bir gece sundu.