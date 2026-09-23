Azerbaycanlı yazar Şahin Aliyev tarafından kaleme alınan “Kıbrıs’tan Dünyaya Haykıran Ses: Zorlu Töre” adlı kitap, Azerbaycan’da yayımlanmasının ardından Zorlu Töre’ye takdim edildi.



Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da yayımlanan kitabın editörlüğünü, Azerbaycan’da yaşayan KKTC vatandaşı gazeteci Serdar Şengül üstlendi. Kitabın Azerbaycan’daki ilk serisinden belirli sayıda nüsha, Serdar Şengül tarafından Zorlu Töre’ye takdim edildi.

Şahin Aliyev’in kaleme aldığı ve Serdar Şengül’ün editörlüğünü yaptığı eser, Zorlu Töre’nin siyasi yaşamını, Kıbrıs Türk halkına yönelik çalışmalarını ve mücadelesini konu alıyor.