Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Rum Meclis Başkanlığı seçimini DİSİ Başkanı Annita Dimitriu kazandı.

Politis ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Rum Meclisi'nde dün gerçekleştirilen oylamanın ikinci turunda AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yu geride bırakarak Meclis Başkanı seçilmesine geniş yer verdiler.

Dimitriu’nun ikinci kez başkan seçildiğini hatırlatan gazete, DİSİ, DİKO ve Doğrudan Demokrasi partileri milletvekillerinin ikinci turda Dimitriu’yu desteklediklerini aktardı.

Habere göre Dimitiru, seçimin ilk turunda DİSİ’den 17 ve Doğrudan Demokrasi Partisi (DDP) milletvekillerinden de 4 oy olarak toplam 21 oya ulaşırken, AKEL Genel Sekreteri Stefanu ise AKEL’in 15 ve ALMA’nın 4 milletvekillinin oylarını alarak 19 oy aldı.

DİKO’nun adayı Nikolas Papadopulos’un kendi partisinden 8 milletvekilinin, ELAM’ın adayı ve partinin başkanı Hristos Hristu’nun da kendi partisindeki 8 milletvekilinin oylarını aldığını vurgulayan gazete, böylelikle her iki adayın da ikinci tura çıkamadıklarını ifade etti.

Habere göre, DİSİ Başkanı Dimitriu ikinci turda 8 DİKO milletvekilinin de oylarını alarak toplamda 29 oy aldı, Stefanu ise ilk turdaki 19 oyunu korudu.

Gazete, ELAM üyesi milletvekillerinin ise ikinci tur oylamaya katılmadıklarını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Annita İçin İkinci Kazanç Serisi” başlığı altında verirken, Doğrudan Demokrasi Partisi’nin desteğinin sağlanması amacıyla son ana kadar çaba sarf edildiğini ifade etti.

- En hızlı seçim süreci gerçekleştirildi

Gazete, dün gerçekleştirilen seçim sürecinin Rum Meclisi tarihinin belki de en kısa süren seçim süreci olduğunu, adayların konuşmalarını kısa tutmaları ve dün ilk kez uygulanan elektronik oylama sisteminin oylama sürecini çok kısalttığını yazdı.

Gazete ayrıca, Dimitriu’nun seçilmesiyle birlikte Rum Meclisinde yer alan tüm siyasi partilerin tebrik mesajları ve konuşmalar yaptıklarını da belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu açıklamasında Dimitriu’yu tebrik ederek, ana muhalefet partisi olarak toplum yararına mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Dimitriu’yu destekleyen Doğrudan Demokrasi Partisi’nin milletvekillerinden Dimitris Suğlis ise “kimsenin açık çek sahibi olmadığı” mesajını dile getirerek, Dimitriu’yu tebrik etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “AKEL Pazarlıklar Karşısında Halkla Birlikte – Hristodulidis Faydalı ve Üretken İş Birliği Öngörüyor”.

Alithia: “Annita’yı Eleme Çabaları Başarısız Oldu – Meclis Başkanı Seçilmesi Sebebiyle Tüm Partilerden Tebrik Kabul Etti”.