Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.Çevrede oturanlar ile bölgedeki 5 yıldızlı otellerin personeli, kova, hortum, kürek, yangın söndürme tüpü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için TOMA'lar da devreye girdi.

UÇAKLARIN İNİŞLERİNDE AKSAMA

Bölgede oturanlar, alevlerin evlerine ulaşmasını önlemek için bahçelerini ve çevrede yanabilecek yerleri suladı. Ekipler, ormanın sıklığı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere müdahalede güçlük çekti. Diğer yandan yangının Antalya Havalimanı'nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle inişlerde ve havalimanı operasyonlarında aksamalar yaşandığı bildirildi.