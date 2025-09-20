AB finansmanlı “Cyprus Women Environmental Peacemakers (CWEP)” girişimi kapsamında, KKTC ve Güney Kıbrıs’tan kadınlar, Eylül ayı boyunca ara bölgede çeşitli ekim etkinlikleri gerçekleştirecek.

Girişim ilk olarak Pile’deki BM Binası bahçesine bir zeytin ağacı dikerek başladı. Ardından Ledra Palace’ta basın açıklaması yapıldı.

Rum “Sinema ve Televizyondaki Kadınlar Derneği” Başkanı Petra Terzi, ara bölgenin ortak ve canlı bir alan olmasını hedeflediklerini ifade ederken, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, bu tür faaliyetlerin sembolik olmaktan öte barışa giden adımlar olduğunu belirtti.

22-23 Eylül’de Ledra Palace’ta akademisyenler, aktivistler ve iki toplumun teknik komite üyelerinin katılımıyla bir seminer düzenlenecek.