Yaşanan nisap sorunu nedeniyle oturuma ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yeniden toplandı.

Oturumda Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Başkanı Tufan Erhürman, bahse konu Tasarı’nın gerekçesiyle ilişkili olmadığını söyleyerek, izahat istedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, terfilerle ilgili böyle bir yasa tasarısına ihtiyaç duyulduğunu, yasayı yeniden düzenlemek için çalışma yaptıklarını ve yeni dönemde bunu gündeme getireceklerini söyledi.

-Erhürman

Yeniden söz alan Erhürman, gelinen noktada genel müdür ve yardımcılığı için kriter getirmenin mümkün olduğunu, gündeme gelen Tasarının kafalarda soru işareti yaratacağını söyledi.

Polis teşkilatını sıkıntıya sokmanın istenilecek son şey olduğunu kaydeden Erhürman, Komite aşamasında yer alacaklarını belirtti.

Ardından Konut Edinme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere üzerine CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

-Şahali

Şahali, kaymakamlıkların kiraladığı arazilerin Konut Edindirme Birimi’ne verildiğini belirterek, bunun için değişikliğe ihtiyaç olmadığını söyledi ve bununla ilgili izahat istedi.

Bunun üzerine söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konuyla ilgili şikayet ve talepler olduğunu söyledi ve geçici olan düzenlemenin gerekçesini anlattı. Ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Sonrasında Askerlik (Değişiklik) Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere üzerine Komite Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay söz aldı.

Yasadaki eksiklerin tamamlandığını belirten Canaltay, Yasa’nın kapsamına ve yapılan değişikliğe ilişkin bilgileri paylaştı.

-Erhürman

Ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak kendilerinin de öneri verdiğini belirterek, ikisinin birleştirilmesini umduğunu söyledi.

Bedelli askerliğin eskiden 4 bin sterline denk olduğunu söyleyen Erhürman, şimdi Meclis’in irade göstererek ücretin asgari ücrete göre düzenlediğini kaydetti. Erhürman verdikleri yasa önerisinde ücretin yine 4 bin sterline denk geldiğini belirtti.

Meclis’in makul çizgide süreci belirlemesi gerektiğini söyleyen Erhürman, makul çizginin o zamanın 4 bin sterlin olduğunu kaydetti. Ardından tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında Kamu görevinde görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesini öngören tezkere gündeme geldi.

Konuyla ilgili CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

Kamudaki geçici personelin gelecek kaygısı duymadan hayatına devam etmesinin önemli olduğunu belirten Şahali, dördüncü kısım ile ilgili uyarılarda bulundu, asıl ve sürekli kamu görevlilerinin hak ve ayrıcalıklarına halel getireceğini söyledi.

Dördüncü kısım hariç oylarının olumlu olacağını belirten Şahali, ivediliğe de olumlu oy vereceklerini belirtti. Ardından tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da 3. görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yedinci sırada İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da 3. görüşmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Kurul’da 3. görüşmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Devlet Laboratuvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da Genel Kurul’da 3. görüşmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da Genel Kurul’da 3. görüşmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul çalışmaları devam ederken Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin çalışabilmesine olanak sağlanmasına ilişkin tezkere de oy birliği ile kabul edildi.

- Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurul’da Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na geçildi ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu okundu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin söz aldı.

Hükümetin ülke yönetiminde Anayasa ve yasaları çiğnediğini savunan Barçın, gümrük mevzuatına göre yasanın öngördüğü 10 katı kuralının aşılamayacağını, CTP’nin bu konuyu yargıya taşıdığını belirtti.

Tüzüğün, Anayasa ve yasaya aykırı bir tüzük olduğunu savunan Barçın, tüzüğün yürürlükte tutulmasına eleştirilerde bulundu. Barçın, Yasaya aykırı tahsilat yapıldığını da savundu.

Yüzlerce insanın Maliye Bakanlığı’na başvurup ödediği paraları geri alma hakkına sahip olduğunu belirten Barçın, “Tüzük hala yürürlükte” dedi.

“Yasadışılığı devam ettirme hakkını kendinizde nasıl buluyorsunuz?” diye soran Barçın, ısrarla yasadışılığın sonlandırılmadığını ileri sürerek buna tepki gösterdi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, yasanın Meclis’ten geçmesinin Anayasa’ya aykırı bir durum olacağını söyledi.

Polisin en fazla sorgulandığı günlerde olduğunu belirten Şahali, polis teşkilatında kriterler dışındakilerin atanabileceği bir düzenleme yapılmak istendiğini belirtti ve bunu eleştirdi.

Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın iktidar oylarıyla geçeceğini ancak tüzüğün mahkemede olduğunu belirten Şahali, Maliye Bakanı’ndan tasarıyı geri çekmesini istedi.