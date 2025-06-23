İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, avcılık camiasının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avcılık Federasyonu’nun doğa ve çevreye duyarlı çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Av korucularının çevrenin korunmasında önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden Oğuz, “Av korucuları aynı zamanda doğa korucularıdır. Onların özlük haklarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin karşılanması konusunda çalışmalar başlatıldı.” dedi.

Oğuz, av hayvanlarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi, av korucularının yetkilerinin artırılması ve orman yangınlarında gözcü olarak görev almaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Avcılık camiasının büyük ve organize bir yapı olduğunu belirten Oğuz, av hayvanlarının üretimi ve sürdürülebilir avcılık adına yapılan çalışmaları da takdir ettiğini söyledi.

Oğuz, tüm çalışmaların yasal çerçevede ve doğaya saygılı bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, bakanlık olarak Avcılık Federasyonu ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- Saygıner

Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner de, İçişleri Bakanlığı’nın Federasyonun taleplerine her zaman yapıcı yaklaştığını ifade ederek, ülke genelinde 10 bini aşkın kayıtlı avcı bulunduğunu, ancak av alanlarının her geçen gün azaldığına dikkat çekti.

Saygıner, avcılık sektörünün yılda 700 milyon TL’yi aşan ekonomik katkı sağladığını belirterek, sektörün en büyük sorununun 2020 yılında yürürlüğe giren yetersiz yasa olduğunu kaydetti.

“Silah Yasası ve Patlayıcı Maddeler Yasası” başta olmak üzere bazı mevzuatlarda acil tadilat yapılması gerektiğini ifade eden Saygıner, göreve geldiğinde ilk icraat olarak bir hukuk komitesi kurduklarını ve yasal düzenleme çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Saygıner, klasik haritaların günün ihtiyaçlarına yanıt vermediğini, bu nedenle sayısal haritaya geçiş sürecinin başlatıldığını da aktardı.

Saygıner, av korucularının hem sayıca yetersiz kaldığını hem de özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Korucuların kullandığı araçların 2010 yılında temin edildiğini belirten Saygıner, bu araçların artık işlevini yitirdiğini ve yenilenmesi için hükümetten destek beklediklerini ifade etti.