Arda Erkan’ın anısına yapılan geleneksel Kite Surf etkinliğinin 12’ncisi Yedidalga - Heaven Surf House’da düzenlendi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kite sörfçüler "Seni hiç unutmadık" diyerek Heaven Surf House’da uçurtmalarını on bir yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan için yeniden açtı.

Etknlik, uyuşturucu sorununa dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocukları ve gençleri spora yöneltmek, enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak yapılıyor.