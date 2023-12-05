Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, hayatın her alanında kadınların da etkin bir şekilde yer almaları halinde, ekonomik kalkınmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve Seçim Kanunu’nda 5 Aralık 1934’te yapılan yasa değişikliğiyle belediye seçimlerine katılma, köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkının tanınmasının ardından, kadınların milletvekili seçme ve seçilme haklarının da teslim edildiğini kaydetti.

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Batı medeniyetlerinden çok daha önce kadının toplumdaki önemini kavramış, siyaset ile birlikte kadınların hayatın her alanına katılımının önünü açmış ve kadınlarımız ile yan yana yürümemiz gerektiğini bizlere göstermiştir. Kadınların siyasete katılımı, seçme ve seçilme haklarının verilmesi konusunda Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılaplar sayesinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin çok daha güçlü olmasını sağlamıştır. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesi için verdiği emek, bizler için ilham kaynağı olmuştur.” ifadelerini kullanan Arıklı, bilimden sanata, siyasetten ticarete, kadınların hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almalarını sağlamak gerektiğini belirtti.

Arıklı sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomik kalkınma, toplumun bir bütün olarak mücadele vermesi ile mümkün olabilir.

Bu vesile ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün 89’uncu yıl dönümünü kutlar, Türk kadınının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükselmesinde yadsınamaz bir rol oynayacağına dair inancımı belirtmek isterim.”