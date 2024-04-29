Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan olarak seçilen Erhan Arıklı, tamamlanan Olağan Kurultay’ın Yeniden Doğuş Partisi’nin yeniden doğuşu olacağını kaydederek, Kurultay sürecinde parti olarak kazandıkları tecrübelere dikkat çekti.

Arıklı, seçimi centilmence yürüten diğer başkan adayı, YDP Genel Sekreteri, Milletvekili Talip Atalay’a teşekkürlerini iletti, bu adımı sayesinde küskünlerin Parti’ye döndürülmesinin de sağlandığını kaydetti.

Yarından itibaren YDP’nin kardeşlik içerisinde birbirini kucaklayacağını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğini kaydeden Arıklı, 5 Mayıs’ta Milletin Partisi ile birleşilmesinin ardından çok daha büyük bir güçle sahalara ineceklerini kaydetti.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Başkanı Erhan Arıklı, Kurultay’da 1956 oy alarak yeniden YDP Genel Başkanı seçilmesinin ardından kısa bir zafer konuşması yaptı.

Kurultay’ın yapıldığı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda konuşan Arıklı, kaybedenin olmadığı, kazanının ise sadece YDP’nin olduğu bir Kurultay yaşandığını belirtti.

Bu süreçte yaşanan kırgınlıkların da geride bırakılması gerektiğini kaydeden Arıklı, partililere “Yarın yeni bir sayfa açıyoruz.” diye seslendi.

Arıklı, konuşmasını yapmak üzere, diğer başkan adayı Talip Atalay’ı da kürsüye davet etti. Atalay’ın 1190 oy ile toplam oyların yaklaşık yüzde 35-40’lık bir kısmını almayı başardığını söyleyen Arıklı, bu rakamın az bir rakam olmadığına dikkat çekerek, Atalay’ın ekibinin ilerleyen süreçte güçlerini YDP’nin yükselmesi için kullanacaklarını ifade etti.

- Talip Atalay

Arıklı’nın ardından söz alan YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ise, yeniden seçilen Erhan Arıklı’yı tebrik etti.

Atalay, parti içerisindeki kırgınlıklara değinerek, benzer kavgaların yaşanmaması için parti içerisinde hesaplaşmaların yapılması gerektiğini kaydetti, partinin yeniden doğuşu için herkese büyük görev düştüğünü belirtti.

Demokratik her sonuca açık olduklarını belirten Atalay, kendilerinin bir duruş sergilediklerini, ileriki süreçte de Parti içerisinde yanlış gördükleri konulara itiraz etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Talip Atalay, 2026’da iktidara gelebilmek için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından YDP 4’üncü Olağan Kurulu tamamlandı.

Parti Meclisi oylamalarının sayımının yarın yapılacağı açıklandı.