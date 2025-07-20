Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan, KKTC’yi daha da güçlendirmek, altyapısıyla çağın gereklerine uygun bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Arıklı, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 51’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesinde 20 Temmuz’un tarihi bir dönüm noktası olduğunu da vurguladı.

Erhan Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın yıl dönümünü bir kez daha gurur ve coşku ile kutluyoruz. Bu harekât, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, canımızı, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü ve onurumuzu koruma kararlılığının somut bir ifadesidir. Kıbrıs Türkü’nün yok sayılmasına, maruz kaldığı zulme ve silahlı saldırılara karşı, garantörlük hakkı kullanılarak gerçekleştirilen bu müdahale, askeri bir zaferle taçlanmış, adaya barış ve huzur getirmiştir. Mutlu Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümünde, özgürlük ve egemenliğimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Devletimizi daha da güçlendirmek; altyapısı, ulaşım ağları ve dijital dönüşümüyle çağın gereklerine uygun bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”